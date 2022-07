Riccardo Fogli | il dramma del brutto male | oggi come sta

Leggi su ildemocratico

(Di martedì 5 luglio 2022) Famosissimo musicista, membro dei Pooh,ha voluto parlare di un dettaglio incredibile. Dietro le sue parole, unimpensabile Anche seha avuto un gran numero di successi alle sue spalle, ha dovuto ugualmente far fronte ad un terribile stato di salute che ha messo a repentaglio tutta la sua felicità. Un qualcosa che è avvenuto in un particolare momento della sua vita. Il nome diè conosciuto a molti, proprio perché è un musicista italiano dall’immenso successo. Egli ha ottenuto una fama senza precedenti, anche perché per anni ha ricoperto il ruolo di frontman e bassista nei Pooh. Un’esperienza che, per lui, è durata dal 1966 al 1973 per poi riprendere nel 2015 per un breve ...