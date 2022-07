Giochi del Mediterraneo 2022, il medagliere completo: la classifica delle Nazioni (Di martedì 5 luglio 2022) Il medagliere aggiornato dei Giochi del Mediterraneo 2022, in programma dal 25 giugno al 5 luglio in quel di Orano, Algeria. Gli atleti delle 26 Nazioni partecipanti tornano a sfidarsi a quattro anni di distanza dall’edizione spagnola svoltasi a Tarragona. L’Italia punta a vincere il medagliere per la quattordicesima volta nella storia della competizione, di seguito ecco tutte le medaglie divise tra oro, argento e bronzo. IL medagliere AGGIORNATO (ori, argenti, bronzi): 1. Italia 44-48-56 2. Turchia 42-25-36 3. Francia 21-22-35 4. Algeria 20-16-16 5. Spagna 14-23-22 6. Egitto 13-14-22 7. Serbia 12-7-9 8. Grecia 10-10-10 9. Portogallo 6-10-7 10. Tunisia 6-8-13 11. Croazia 6-6-10 12. Slovenia 5-7-9 13. Cipro 5-2-7 14. Siria 4-3-0 15. Marocco ... Leggi su sportface (Di martedì 5 luglio 2022) Ilaggiornato deidel, in programma dal 25 giugno al 5 luglio in quel di Orano, Algeria. Gli atleti26partecipanti tornano a sfidarsi a quattro anni di distanza dall’edizione spagnola svoltasi a Tarragona. L’Italia punta a vincere ilper la quattordicesima volta nella storia della competizione, di seguito ecco tutte le medaglie divise tra oro, argento e bronzo. ILAGGIORNATO (ori, argenti, bronzi): 1. Italia 44-48-56 2. Turchia 42-25-36 3. Francia 21-22-35 4. Algeria 20-16-16 5. Spagna 14-23-22 6. Egitto 13-14-22 7. Serbia 12-7-9 8. Grecia 10-10-10 9. Portogallo 6-10-7 10. Tunisia 6-8-13 11. Croazia 6-6-10 12. Slovenia 5-7-9 13. Cipro 5-2-7 14. Siria 4-3-0 15. Marocco ...

Eurosport_IT : OROOOOOOOOOOOOOOO ?? ?????? L'Italvolley di coach Luca Pieragnoli batte la Turchia (3-1) e conquistano i Giochi del M… - Federvolley : #JMORAN2022 Orooooooooo?? #LaNazionale ????femminile vince la finale dei Giochi del Mediterraneo battendo la Turchia????… - ItaliaTeam_it : Il primo ORO #ItaliaTeam ai Giochi del Mediterraneo di Orano. Le Fate sul gradino più alto del podio nel concorso g… - yoshi5477 : RT @Azzurri: #Under18 ???? ??Giochi del Mediterraneo: gli #Azzurrini sbattono sui pali, in finale a far festa è la #Francia ?? #Franceschini… - nonnaangela60 : RT @aboubakar_soum: L’aurora del BASTA sta sorgendo nel cielo del Paese Reale. Non consentiremo al Palazzo, impegnato in giochi di potere,… -