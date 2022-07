Femminicidio a Cosenza, donna trovata morta sul letto: il cadavere era in casa da due giorni (Di sabato 2 luglio 2022) Domenica Caligiuri, un’ex insegnante di 71 anni, è stata uccisa a coltellate a Mandatoriccio, sulla costa ionica in provincia di Cosenza. Il cadavere della donna, sfregiato da numerosi fendenti su addome e torace, è stato trovato sabato 2 luglio dai carabinieri sul letto di casa sua, dove sarebbe rimasto per due giorni – da giovedì – senza che il marito ne desse notizia. L’uomo, 73enne, al momento è il principale sospettato dell’omicidio, e i carabinieri lo stanno interrogando in queste ore in caserma, dove nega di essere il responsabile dell’omicidio. Rimane però da spiegare perché da giovedì il marito della donna avrebbe continuato a fare finta di nulla, senza avvertire nessuno e tenendo un comportamento apparentemente normale. A dare l’allarme, infatti, sono stati ... Leggi su open.online (Di sabato 2 luglio 2022) Domenica Caligiuri, un’ex insegnante di 71 anni, è stata uccisa a coltellate a Mandatoriccio, sulla costa ionica in provincia di. Ildella, sfregiato da numerosi fendenti su addome e torace, è stato trovato sabato 2 luglio dai carabinieri suldisua, dove sarebbe rimasto per due– da giovedì – senza che il marito ne desse notizia. L’uomo, 73enne, al momento è il principale sospettato dell’omicidio, e i carabinieri lo stanno interrogando in queste ore in caserma, dove nega di essere il responsabile dell’omicidio. Rimane però da spiegare perché da giovedì il marito dellaavrebbe continuato a fare finta di nulla, senza avvertire nessuno e tenendo un comportamento apparentemente normale. A dare l’allarme, infatti, sono stati ...

