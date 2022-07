Serie A: due nomi ‘eccellenti’ tra gli arbitri esclusi per la prossima stagione (Di venerdì 1 luglio 2022) L’Associazione Italiana arbitri, ogni anno, decide in base al rendimento della stagione passata, quali arbitri mantenere nell’organico e quali escludere. Quest’anno sono addirittura sette gli arbitri dismessi, su tutti spiccano due nomi: quello di Pasqua di Tivoli e quello di Giacomelli di Trieste. Entrambe gli arbitri sono stati dismessi in seguito all’adozione di provvedimenti disciplinari e dunque nella prossima stagione non faranno parte della squadra arbitrale della Serie A. Fabrizio Pasqua (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)Per quanto riguarda le promozioni nella massima Serie, spicca invece il nome di Maria Sole Ferrieri Caputi appartenente alla sezione di Livorno che diverrà la prima donna ad ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 1 luglio 2022) L’Associazione Italiana, ogni anno, decide in base al rendimento dellapassata, qualimantenere nell’organico e quali escludere. Quest’anno sono addirittura sette glidismessi, su tutti spiccano due: quello di Pasqua di Tivoli e quello di Giacomelli di Trieste. Entrambe glisono stati dismessi in seguito all’adozione di provvedimenti disciplinari e dunque nellanon faranno parte della squadra arbitrale dellaA. Fabrizio Pasqua (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)Per quanto riguarda le promozioni nella massima, spicca invece il nome di Maria Sole Ferrieri Caputi appartenente alla sezione di Livorno che diverrà la prima donna ad ...

