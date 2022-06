UFFICIALE | Logan Paul firma un contratto con la WWE

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo la sua recente partecipazione a WrestleMania, dove ha sconfitto Rey Mysterio e suo figlio facendo coppia con The Mix, la superstar di YouTubediventa a tutti gli effetti un wrestler WWE,ndo uncon la federazione guidata da Stephanie McMahon. La WWE ha immortalato ladiche contestualmente ha sfidato The Miz per un match tra di loro, dopo che questi lo aveva attaccato al termine del loro ultimo incontro in cui facevano squadra. Instagram will load in the frontend.=