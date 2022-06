Salernitana, Di Marzio: “Chiesto preventivamente Cambiaso in prestito alla Juventus” (Di giovedì 30 giugno 2022) Salernitana DI Marzio Cambiaso – Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso il proprio sito ufficiale, parlando di Andrea Cambiaso. Ecco quanto affermato. “Dopo la salvezza miracolosa dell’ultima stagione, la Salernitana pensa al prossimo campionato di Serie A e continua a muoversi sul mercato in entrata. Il club campano ha infatti Chiesto preventivamente alla Juventus il prestito di Andrea Cambiaso, visto l’affare in dirittura d’arrivo tra i bianconeri e il Genoa per 5,5 milioni più il cartellino di Dragusin. La Juve valuterà se tenerlo in ritiro o cederlo in prestito, ma l’idea è di portarlo in ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 30 giugno 2022)DI– Gianluca Di, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso il proprio sito ufficiale, parlando di Andrea. Ecco quanto affermato. “Dopo la salvezza miracolosa dell’ultima stagione, lapensa al prossimo campionato di Serie A e continua a muoversi sul mercato in entrata. Il club campano ha infattiildi Andrea, visto l’affare in dirittura d’arrivo tra i bianconeri e il Genoa per 5,5 milioni più il cartellino di Dragusin. La Juve valuterà se tenerlo in ritiro o cederlo in, ma l’idea è di portarlo in ...

