Juve-Genoa: si chiude per lo scambio Cambiaso-Dragusin (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Juventus e il Genoa sono a un passo dal chiudere l'accordo che porterà a Torino il terzino sinistro Andrea Cambiaso e in Liguria... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 29 giugno 2022) Lantus e ilsono a un passo dalre l'accordo che porterà a Torino il terzino sinistro Andreae in Liguria...

Pubblicità

romeoagresti : Nelle prossime ore è previsto un contatto tra #Juve e #Genoa per provare a chiudere l’operazione #Cambiaso. I bianc… - AlfredoPedulla : #Cambiaso alla #Juve. Domani #Dragusin chiude tutti gli accordi con il #Genoa. E poi visite - DiMarzio : #Calciomercato | Accordo vicino tra #Juventus e #Genoa per #Cambiaso e #Dragusin - Romanito_21 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Accordo vicino tra #Juventus e #Genoa per #Cambiaso e #Dragusin - sportli26181512 : Juve-Genoa: si chiude per lo scambio Cambiaso-Dragusin: La Juventus e il Genoa sono a un passo dal chiudere l'accor… -