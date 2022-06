Auto a benzina e diesel, stop alle vendite dal 2035 (Di mercoledì 29 giugno 2022) . Altro obiettivo è quello di diminuire le emissioni di Co2 A partire dal 2035 non si potranno più vendere Automobili a diesel e a benzina. La notizia si è diffusa dopo l’accordo raggiunto dai ministri dell’ambiente dell’unione Europea. La proposta rientra nel pacchetto Fit for 55, che prevede anche la riduzione di emissioni di Co2 entro il 2035. L’obiettivo che i membri dell’Unione Europea si sono prefissati è quello di ridurre del 55% le proprie emissioni nette rispetto ai livelli del 1990 in un primo momento, per poi raggiungere la piena neutralità climatica entro il 2050. Leggi anche: ANARCHICO ITALIANO ARRESTATO AD ATENE, ERA RICERCATO DAL 2011 Dopo questo importante passaggio, l’Unione Europea potrà procedere ad un’ulteriore fase per stilare il testo di legge e mettere in campo i negoziati con il ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 29 giugno 2022) . Altro obiettivo è quello di diminuire le emissioni di Co2 A partire dalnon si potranno più venderemobili ae a. La notizia si è diffusa dopo l’accordo raggiunto dai ministri dell’ambiente dell’unione Europea. La proposta rientra nel pacchetto Fit for 55, che prevede anche la riduzione di emissioni di Co2 entro il. L’obiettivo che i membri dell’Unione Europea si sono prefissati è quello di ridurre del 55% le proprie emissioni nette rispetto ai livelli del 1990 in un primo momento, per poi raggiungere la piena neutralità climatica entro il 2050. Leggi anche: ANARCHICO ITALIANO ARRESTATO AD ATENE, ERA RICERCATO DAL 2011 Dopo questo importante passaggio, l’Unione Europea potrà procedere ad un’ulteriore fase per stilare il testo di legge e mettere in campo i negoziati con il ...

