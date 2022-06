Ucraina | missili russi su Kiev | un morto | quattro estratti vivi dalle macerie | Quattro Paesi del G7 bandiscono l' export di oro russo

Pubblicità

Ettore_Rosato : Missili contro #Kiev stanotte, contro condomini che non hanno nulla a che fare con obiettivi militari. Sono contro… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Russia fornirà alla Bielorussia missili a corto raggio Iskander-M, capaci anche di trasportare testate… - bendellavedova : Missili caduti oggi su civili #Kiev ricordano che ingiustificabile aggressione di Putin contro Ucraina prosegue sen… - dario_dioni : RT @bendellavedova: Missili caduti oggi su civili #Kiev ricordano che ingiustificabile aggressione di Putin contro Ucraina prosegue senza t… - Nonnadinano : RT @bendellavedova: Missili caduti oggi su civili #Kiev ricordano che ingiustificabile aggressione di Putin contro Ucraina prosegue senza t… -

Quattordicisu Kiev . La Russia di Vladimir Putin torna nuovamente ad attaccare la capitalee lo fa a poche ore dal G7 in programma in Germania e pochi giorni prima del vertice Nato previsto per ...Secondo quanto riportato sui social le esplosioni sarebbero state pi numerose, almeno quattro, e sono state causate dada crociera russi: al momento non si sa se sono finiti sui bersagli o se ...Attacco missilistico russo su Kiev nelle prime ore della mattinata. Ci sono almeno due feriti e altre persone "sotto le macerie" di un edificio residenziale di nove piani colpito ...Un civile è rimasto ucciso nell'attacco missilistico lanciato dalle forze russe contro la capitale ucraina Kiev. Lo ha riferito l'ufficio del procuratore generale, aggiungendo che altre quattro person ...