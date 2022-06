Riduzione del monte ingaggi: quanto ha risparmiato il Napoli finora (Di domenica 26 giugno 2022) La politica adottata da Aurelio De Laurentiis quest’anno è stata chiara: l’obiettivo primario è quello di ridurre il monte ingaggi e le spese, dopo due anni di pandemia che hanno messo in difficoltà il club. Il presidente del Napoli ha preso quindi delle decisioni coerenti con tale intenzione, lasciando andare giocatori come Lorenzo Insigne e proponendo una Riduzione di stipendio a chi vuole restare. L’edizione odierna della Gazzetta dello sport si focalizza su quanto il Napoli abbia già risparmiato con le accortezze messe in atto finora. Nonostante il piazzamento in Champions League, infatti, la società partenopea ha salutato già alcuni giocatori, come l’ex capitano, arrivato a Toronto nella giornata di ieri ed accolto dalla gioia dei tifosi, ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 giugno 2022) La politica adottata da Aurelio De Laurentiis quest’anno è stata chiara: l’obiettivo primario è quello di ridurre ile le spese, dopo due anni di pandemia che hanno messo in difficoltà il club. Il presidente delha preso quindi delle decisioni coerenti con tale intenzione, lasciando andare giocatori come Lorenzo Insigne e proponendo unadi stipendio a chi vuole restare. L’edizione odierna della Gazzetta dello sport si focalizza suilabbia giàcon le accortezze messe in atto. Nonostante il piazzamento in Champions League, infatti, la società partenopea ha salutato già alcuni giocatori, come l’ex capitano, arrivato a Toronto nella giornata di ieri ed accolto dalla gioia dei tifosi, ...

