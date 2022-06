Mara Venier lascia tutti a bocca aperta: “Io e Maria De Filippi …” (Di domenica 26 giugno 2022) Mara Venier non vuole andare in pensione e a sorpresa risponde così “Mi devono abbattere”. Nel corso di un’intervista cita Maria De Filippi. Programma insieme? Mara Venier è una nota conduttrice italiana, la quale in questi anni ha ottenuto un successo davvero strepitoso. Sappiamo bene che da pochi giorni è in vacanza, visto che ha condotto l’ultima puntata di Domenica in soltanto due domeniche fa. Ad ogni modo, a settembre la nota conduttrice tornerà al timone della trasmissione più popolare e più amata dagli italiani. Qualche mese fa, pare avesse fatto intendere che questa appena conclusa sarebbe stata l’ultima edizione e che sarebbe andata in pensione. Poi con il passare dei mesi, avrebbe cambiato idea e confermato la sua presenza anche per la prossima stagione, per la gioia di ... Leggi su baritalianews (Di domenica 26 giugno 2022)non vuole andare in pensione e a sorpresa risponde così “Mi devono abbattere”. Nel corso di un’intervista citaDe. Programma insieme?è una nota conduttrice italiana, la quale in questi anni ha ottenuto un successo davvero strepitoso. Sappiamo bene che da pochi giorni è in vacanza, visto che ha condotto l’ultima puntata di Domenica in soltanto due domeniche fa. Ad ogni modo, a settembre la nota conduttrice tornerà al timone della trasmissione più popolare e più amata dagli italiani. Qualche mese fa, pare avesse fatto intendere che questa appena conclusa sarebbe stata l’ultima edizione e che sarebbe andata in pensione. Poi con il passare dei mesi, avrebbe cambiato idea e confermato la sua presenza anche per la prossima stagione, per la gioia di ...

