Terremoto in Afghanistan, oltre 1.000 morti dopo la scossa – Il video (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sono almeno 1.000 i morti e oltre 600 i feriti nel Terremoto di magnitudo 5.9 che ha colpito ieri sera il sudest dell’Afghanistan. Lo riferisce il viceministro per la Gestione dei disastri, Sharafuddin Muslim. La scossa, secondo l’Istituto geofisico statunitense (Usgs), è stata registrata a 44 km a sudovest di Khost, vicino al confine con il Pakistan, nella provincia di Paktika. L’ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 10km. Secondo quanto riporta la Bbc, gran parte delle vittime finora sono state registrate nei distretti di Gayan, dove un intero villaggio è stato distrutto, e a Paktika. Sui social media sono state diffuse immagini diffuse che mostrano case distrutte e feriti sulle barelle nella provincia di Paktika. Parole di conforto sono arrivate da Papa Francesco, al termine ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sono almeno 1.000 i600 i feriti neldi magnitudo 5.9 che ha colpito ieri sera il sudest dell’. Lo riferisce il viceministro per la Gestione dei disastri, Sharafuddin Muslim. La, secondo l’Istituto geofisico statunitense (Usgs), è stata registrata a 44 km a sudovest di Khost, vicino al confine con il Pakistan, nella provincia di Paktika. L’ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 10km. Secondo quanto riporta la Bbc, gran parte delle vittime finora sono state registrate nei distretti di Gayan, dove un intero villaggio è stato distrutto, e a Paktika. Sui social media sono state diffuse immagini diffuse che mostrano case distrutte e feriti sulle barelle nella provincia di Paktika. Parole di conforto sono arrivate da Papa Francesco, al termine ...

Pubblicità

Rvaticanaitalia : E' salito ad almeno 280 il bilancio dei morti provocati dal terremoto di magnitudo 5.9 che la notte scorsa ha colpi… - TizianaFerrario : Terremoto in #Afghanistan. Ci sono morti e feriti.Le tragedie non vengono mai da sole in quel paese con i talebani… - Avvenire_Nei : #Terremoto in #Afghanistan: quasi mille vittime, centinaia di feriti - paolabardelle : RT @AlbertoLetizia2: Arrivano notizie spaventose dall'Afghanistan. Un terremoto ha causato più di 900 vittime. Paese sfortunato e senza pace - Stupormundi66 : Ma basta!! Bastaaaaaaaaa!!! -