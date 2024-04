Bologna Udinese 0-1 LIVE | Occasione Ndoye - ma facile preda di Okoye

(Di domenica 28 aprile 2024) Allo Stadio Dall’Ara, il match per la 34ª giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAllo Stadio Dall’Ara,si affrontano nel match valido per la 34esima giornata della Serie A 2023/24. PRIMO TEMPO In una partita pressoché priva di occasioni, la gara si sblocca al 46esimo con

Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha commentato così la sfida della 34esima giornata contro l'Udinese L'allenatore del Bologna Thiago Motta è intervenuto ai microfoni di DAZN per introdurre la sfida contro l'Udinese di Cannavaro. CONCENTRATI – «Siamo molto concentrati su quello che Dobbiamo fare

Allo Stadio Dall'Ara, il match per la 34ª giornata di Serie A 2023/2024 tra Bologna Udinese: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Allo Stadio Dall'Ara, Bologna Udinese si affrontano nel match valido per la 34esima giornata della Serie A 2023/24. PRIMO tempo In una partita pressoché priva

bologna - udinese: le formazioni ufficiali. Thiago Motta può agganciare la Juve - Alle 15 ci sarà la sfida di campionato tra bologna e udinese e in caso di vittoria i rossoblù aggancerebbero la Juventus, terza in classifica. Ecco le formazioni ufficiali: bologna (4-1-4-1): ...

bologna-udinese, la coreografia dei tifosi rossoblù - Dopo il lunch match Inter-Torino, scendono in campo per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A il bologna e l'udinese La festa Scudetto per l'Inter ancora…

bologna-udinese, bianconeri in vantaggio al Dall'Ara alla fine del primo tempo - Un primo tempo sorprendente al Dall'Ara. All'intervallo l'udinese è in vantaggio sul bologna per 1-0, grazie al gol decisivo di Payero al 45° minuto. Il gol è nato da

