11.00 Il corpo di un uomo di origine nordafricana è stato trovato nella notte nei Fossi di Livorno , i canali che attraversano l'abitato.Sono stati alcuni passanti a notare il corpo che affiorava in acqua e a dare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini ... Continua a leggere>>

trovato la notte scorsa nei Fossi di Livorno - i canali che attraversano l'abitato - il cadavere di un uomo di 47 anni, di origine nordafricana. Il ritrovamento c'è stato intorno alle 1.30 tra piazza della Repubblica e scali delle Cantine. Il corpo affiorava in acqua ed è stato notato da alcuni ... Continua a leggere>>

Un cadavere è stato Ritrovato la notte scorsa a Livorno nei canali che attraversano l’abitato. Il corpo , rinvenuto intorno all’1.30 tra piazza della Repubblica e scali delle Cantine, affiorava in acqua ed è stato notato da alcuni passanti che hanno avvisato il 112. Si tratta di un uomo di 47 anni ... Continua a leggere>>

livorno: cadavere di un uomo nei fossi in piazza della Repubblica - Macabra scoperta nella notte tra sabato 27 e domenica 28 aprile 2024, nel centro storico di livorno. Il cadavere di un uomo di 47 anni, di origine nordafricana è stato ritrovato nei fossi ...

Continua a leggere>>

Trovato il cadavere di un uomo nei fossi di livorno, indagini - Trovato la notte scorsa nei Fossi di livorno - i canali che attraversano l'abitato - il cadavere di un uomo di 47 anni, di origine nordafricana. Il ritrovamento c'è stato intorno alle 1.30 tra piazza ...

Continua a leggere>>

Trovato cadavere di un uomo, indagano i carabinieri - Al momento non si esclude nessuna ipotesi. E’ stata comunque disposta l’autopsia per capire le cause del decesso ...

Continua a leggere>>