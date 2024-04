Una bimba di due anni è stata morsa da un cane | giocavano nel giardino di amici

Tempi bui per la Royal Family, dopo le malattie di Re Carlo e Kate ora la tragedia. Nelle ultime settimane si è molto parlato delle condizioni di salute del sovrano. Le ultimissime non sono incoraggianti. Il giornalista Tom Skyes ha riferito: “Non sta andando bene. Sta davvero molto male. Più di ... Continua a leggere>>

Avanti e indietro da Brescia e Bergamo per la droga . Nulla di troppo insolito, se non per un particolare: si serviva del figlio letto di appena quattro anni per nascondere nel suo giacchino eroina e cocaina, con l’intenzione di evitare perquisizioni e mantenere al sicuro gli stupefacenti durante le ... Continua a leggere>>

LORETO Una storia di inclusione, dai contorni puri e commoventi come solo quelli che i bambini pos sono dipingere. Proprio come il cuore che il piccolo Mikhailo Kalaf (Misha per i compagni di classe... Continua a leggere>>

Bimba di 2 anni, ferita da un cane, ricoverata in prognosi riservata - E successo nel giardino di un'abitazione vicino a Roma, dove la piccola, che non sarebbe in pericolo di vita, era ospite con la famiglia ...

Continua a leggere>>

Roma, muore a 21 anni con lo scooter: fatale una caduta in via di Boccea. Salvo l'amico che era con lui - Notte di sangue (l'ennesima) sulle strade della Capitale. Un ragazzo è morto all'alba di questa mattina, in un incidente stradale avvenuto in via di Boccea, in prossimità di ...

Continua a leggere>>

Solo 11 anni ed è già una stella, Samira Finotti sul set del film “Gli addestratori” - La piccola allieva dell’Acting Lab di Latina è protagonista di una nuova commedia con Lillo, Geppi Cucciari, Giovanni Vernia Francesco Pannofino e Bianca Nappi. Era stata nel cast anche di “Volevo un ...

Continua a leggere>>