Donna di 101 anni scambiata per un bambina di un anno in aeroporto | Errore tecnico È già successo un’altra volta

(Di domenica 28 aprile 2024) “È stato divertente. Mi sono ritrovata con gli operatori aeroportuali con gli occhi sbarrati perché pensavano fossi solo unae invece si sono ritrovati davanti una vecchia signora!”. Così tra le risate la signora Patricia di 101ha raccontato la sua piccola disavventura alla BBC. Un disguido importante perché la signora aveva chiesto l’assistenza per poter salire sull’aereo, ma in quel momento – visto che si aspettavano di assistere una bebè – erano sprovvisti di carrozzina e tutto il necessario per aiutare Patricia a viaggiare serenamente. Il problemadell’American Airlines si è verificato mentre Patricia, accompagnata dalla figlia Kris, stava volando tra Chicago e Marquette, nel Michigan. “Mia figlia ha effettuato la prenotazione del biglietto online – ha detto la– e il computer ...