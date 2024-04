Che cos’è la malaria | sintomi e cura della malattia portata da una zanzara riapparsa in Italia

(Di domenica 28 aprile 2024) Dopo 50 anni di assenza, la presenza di zanzare in grado di trasmettere lasono state segnalate in Puglia. Sebbene gli esperti raccomandino di evitare allarmismi, la notizia non va sottovalutata. Latropicale è ancora presente in forma endemica in molti Paesi del mondo e solo nel 2020 sono stati segnalati 241 milioni di casi di infezione. Quasi sempre il contagio avviene attraverso la puntura di unainfetta, mae tempi di incubazione possono variare anche di molto in base alla specie di parassita infettante.

La zanzara portatrice della malaria è stata osservata in Italia , in sei diversi siti in provincia di Lecce, a cinquant’ anni dall’ultima rilevazione. L’Anopheles sacharovi è una specie di zanzara del complesso Anopheles maculipennis, vettore storico della malattia che oggi viene comunemente ... Continua a leggere>>

Ritrovata in Puglia la zanzara della malaria, scomparsa 50 anni fa in Italia: "Alta ricettività in meridione" - Uno studio ha rivelato la presenza della zanzara della malaria in Puglia, in particolare in Salento. Non se ne aveva traccia da più di 50 anni ...

Continua a leggere>>

Non bisogna allarmarsi per le zanzare che possono trasmettere la malaria trovate in Puglia - Il fatto che ci siano non significa che contengano il parassita che causa la malattia, e non è la prima volta che negli ultimi anni vengono rintracciate nel Sud Italia ...

Continua a leggere>>

La zanzara della malaria riappare in Italia dopo 50 anni - La zanzara portatrice della malaria è riapparsa in Italia, in Puglia per la precisione, dopo 50 anni.

Continua a leggere>>