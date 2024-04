Riforme | Parrini - ' da La Russa affermazioni non vere su premierato'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - “Spiace che anche il presidente del Senato Lainsista nel ripeteredel tutto nonsul Melonato, vale a dire il modello disenza contrappesi e senza uguali al mondo approvato alcuni giorni fa in commissione a Palazzo Madama". Lo afferma il senatore del Pd Dario. "Chiariamo per l'ennesima volta -aggiunge- due punti. Primo punto: il Presidente della Repubblica viene indebolito in maniera pesante, è palesemente non vero che i suoi poteri restano intatti. Secondo punto: il disegno di legge della maggioranza non è un passo verso le opposizioni per la semplice ragione che, come abbiamo spiegato all'infinito in questi mesi di dibattito, nell'Italia di oggi sono un male sia il presidenzialismo che l'elezione diretta del premier. E, tra i due ...