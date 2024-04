Kabir Bedi e il dolore per il suicidio del figlio | Ho fallito - il momento più doloroso

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di domenica 28 aprile 2024)ha conosciuto la popolarità anche in Italia, Paese a cui è legatissimo, grazie a Sandokan, di cui a breve vedremo una nuova versione con Can Yaman, per questo non ha esitato a raccontarsi a Mara Venier, ospite di Domenica In. L’attore è attualmente sposato con Parveen Dusanji, una donna più giovane di lui di trent’anni, ma prima di lei si è sposato per tre volte, scelta che non ha mai rinnegato: “Credo nel matrimonio. Non ho mai perso la speranza di avere un matrimonio felice e ora ce l’ho”. Le unioni passate si sono però concluse sempre per motivi diversi: “Con la prima ci siamo separati gradualmente, la seconda l’ho lasciata io, la terza voleva vivere a Londra e io in India”. Nonostante il successo, l’artista ha conosciuto uno dei dolori peggiori per un uomo, che rende difficile davvero andare avanti soprattutto perché sembra innaturale, ...