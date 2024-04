Sabatini | Juventus-Milan finita come Allegri e Pioli | non hanno vinto - ma …

Allegri e Pioli ai titoli di coda: la doppia scelta di Juventus e Milan - Accumunati dallo stesso destino. Nella cornice dell’Allianz Arena, nella serata di sabato 27 aprile, il big match tra juventus-milan si è concluso con il risultato finale fissato sullo 0-0. Risultato ...

Serie A, Inter-Torino 2-0. Alle 15 in campo Bologna-Udinese - La 34esima giornata del campionato prosegue oggi con altri 5 match. A San Siro, i neo campioni d’Italia hanno battuto i granata prima della festa con il bus per le strade della città. A seguire la ...

sabatini a CM: 'La Juventus ha giocato come sa e come può' - Dall'editoriale di Sandro sabatini su calciomercato.com ... che almeno per uno o più probabilmente per tutti e due erano al loro The Last Dance in Juve-Milan. Che è finita come per loro: non hanno ...

