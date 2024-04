Rigori Inter | Calhanoglu fa 10 su 10 in campionato Ma chi è il giocatore che se n’è procurati di più?

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 28 aprile 2024), dal dischetto Hakan Calahnoglu fa 10 gol su 10, ma che è il calciatore che gliene hadiin stagione? Con quello di oggi,ha trasformato il suo decimo rigore in. Neanche un errore per il turco, che alla lista può aggiungere anche quello siglato in Champions League al Salisburgo