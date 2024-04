VIDEO – Pavard burlone - scherzo a Inzaghi e a tutto il suo staff!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 aprile 2024) Clima di festeggiamenti a San Siro dopo Inter-Torino, gara terminata sul punteggio di 2-0. Dopo la partita vinta, Benjaminsi è reso protagonista in campo con unorivolto a Simonee al suo. CHE! – Clima di grande festa dentro e fuori lo stadio. Bejamindopo essere stato uno dei protagonisti in campo di Inter-Torino, si è reso protagonista anche dopo la partita con unorivolto a Simonee al suo. Com’è possibile vedere dalle telecamere di DAZN, il difensore francese ha gettato dell’acqua sopra al mister e al suoi collaboratori in campo. Attenzione aDoccia in arrivo per#Inter #Interstellar #DAZN ...