Inter - la festa Scudetto LIVE | partiti i due pullman verso il Duomo FOTO e VIDEO|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 28 aprile 2024) 2024-04-28 16:15:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com:, è qui la. Nella giornata di oggi, dopo la partita casalinga con il Torino, i nerazzurri continueranno a festeggiare loconquistato lunedì 22 aprile e lo faranno in grande stile. Seguiremo tutta la giornata passo dopo passo, non facendovi perdere neanche un istante della giornata più bella per gliisti. Scorri per vedere tutte ledi oggi. 16.00 –da San Siro i duedell’, direzione15.30 – Tutto pronto per la partenza dei due. Via previsto per le ore 16. Arrivo inle 20. Il tragitto è il seguente: Piazzale dello ...