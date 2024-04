Alejandra Rodriguez - chi è la finalista di Miss Universo che ha 60 anni

(Di domenica 28 aprile 2024) L’abolizione del limite di età aè servita, è servita eccome., giornalista e avvocato di 60, ha centrato la finale del concorso e si prepara ora a sfondare nella competizione internazionale che potrebbe vederla partecipare dopo l’ultima tornata di Buenos Aires. E quindi, i sogni non hanno età. Nel suo caso, nemmeno la bellezza: la più bella tra le belle della sua Argentina è pronta per provare a indossare la corona più importante, quella più pesante e che potrebbe riscrivere la storia del concorso. Chi èNata a Brandsen, in provincia di Buenos Aires, è una giornalista nonché un avvocato. A chi le chiede quale sia il segreto di una bellezza così fresca alla sua età, risponde che segue uno stile di vita sano e ...

