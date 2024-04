Lille - Fonseca | Il mio futuro? Non è importante Non ho ancora deciso

Paulo Fonseca , ex allenatore della Roma adesso al Lille , in conferenza stampa parla del suo futuro , cercando di mettere chiarezza alle voci e alle notizie che corrono sulle maggiori testate francesi: “ sono totalmente concentrato sulle ultime partite e su cosa possiamo fare bene per finire la ... Continua a leggere>>

Il Lille regola il Marsiglia per 3-1 in casa e si porta momentaneamente a -1 dal Brest secondo a pari punti col Monaco Il Lille continua il suo strepitoso ruolino di marcia in casa e batte anche il Marsiglia per 3-1. Apre le marcature il rigore di David al 54esimo, raddoppia Cabella al minuto 71 ...

Ligue 1, rimonta lille sul Metz: succede tutto nel primo tempo - La Ligue 1 dà il ben servito a questa domenica 28 aprile con la conclusione del primo match di giornata tra Metz e lille. Una sfida molto importante e che ha ...

fonseca-Milan, il tecnico del lille ha parlato in conferenza stampa del proprio futuro: le sue dichiarazioni - Intervenuto in conferenza, Paulo fonseca, tecnico del lille accostato anche al Milan per la prossima stagione, ha dichiarato: PAROLE – «Come vivo questa fine di stagione e questa situazione In ...

Benfica-Braga: fumogeni in campo 'contro' Rui Costa - Visualizzazioni: 242 Caos totale nel primo tempo della sfida tra Benfica e Braga. Animi accesi in quel di Lisbona contro il presidente Rui Costa. Per fortuna é finito tutto bene: anche a Lisbona, nono ...

