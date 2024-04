“Dalle tasche di Mussolini non cadde una monetina” | come nasce la frase di Walter Chiari e non Churchill

(Adnkronos) – "Mussolini è uno statista come lo sono stati anche Cavour , Stalin e tutti gli uomini che hanno occupato posizioni di Stato: è la prima definizione di statista ' sul dizionario". Così il generale Roberto Vannacci intervistato da 'La Stampa'. "Trovo" che l’antifascismo "non abbia alcun ... Continua a leggere>>

Ignazio La Russa a testa in giù accanto a Benito Mussolini . Un'immagine che ha scatenato feroci polemiche e che è stata pubblicata su Facebook dall'attore e regista Michele Riondino in occasione dei festeggiamenti del 25 aprile. Nell'immagine comparsa sul profilo dell'artista, Ignazio La Russa , ...

La Russa: «Busto mussolini Era un regalo di mio padre, l'ho dato a mia sorella» - Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha parlato a Pescara di alcuni cimeli di famiglia ereditati da suo padre durante l'evento di Fratelli d'Italia. Tra gli oggetti menzionati ...

mussolini, Petacci e i gerarchi fucilati: a Dongo e Giulino doppia commemorazione neofascista - Il 28 aprile 1945 il duce, la sua amante e suoi fedelissimi furono catturati e giustiziati dai partigiani sul lago di Como. Celebrazioni con saluto romano e chiamata del 'presente' ...

Anche quest'anno i neofascisti si sono riuniti a Dongo e Giulino di Mezzegra - 28 aprile Questa mattina si sono riuniti in 70 a Dongo per ricordare i sedici gerarchi fascisti fucilati e in 200 a Giulino per ricordare mussolini. A Dongo presenti anche 200 contro manifestanti dell ...

