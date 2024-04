Salernitana in B - Simeone contro De Luca | Come giustificherà il nuovo Arechi?

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 28 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutimatematicamente in B? “Ci dispiace, ma…”. È polemica politico-calcistica, sull’asse via Verdi-Santa Lucia. Ad aprirla Nino, presidente della commissione infrastrutture del Consiglio comunale di Napoli. “La domanda nasce spontanea – esordisce -: adesso che lase n’è tornata in serie B,si potrà mai costituire uno stadioa Salerno, utilizzando fondi regionali, senza essere supportati da motivazioni plausibilila militanza nella massima serie?“. Si parla di calcio, però la questione non è frivola. Enon fa sconti. In materia di impianti, non ne ha fatti neanche a De Laurentiis. Oggi è coordinatore regionale del Psdi, ma un tempo era vicino al governatore. Di Deè stato ...