(Di domenica 28 aprile 2024) Ildomenica 5 maggio sarà impegnato nello scontro diretto per la salvezza contro il Lecce. Per l`occasione, la formazione allenata...

cagliari, svelata la maglia celebrativa per "Sa Die de Sa Sardigna". FOTO - Il cagliari domenica 5 maggio sarà impegnato nello scontro diretto per la salvezza contro il Lecce. Per l'occasione, la formazione allenata da Claudio Ranieri indosserà una maglietta speciale, con un ...

Continua a leggere>>

cagliari - Viola out contro il Genoa per infortunio - cagliari a Genova lunedì alle 20.45 senza il suo principale cannoniere della stagione: Nicolas Viola non partirà con la squadra per una distrazione di basso grado al bicipite femorale della coscia sin ...

Continua a leggere>>

svelata la città con il miglior clima in Italia: non crederai ai tuoi occhi - La città con il clima migliore in Italia non è in Abruzzo, che ha comunque due capoluoghi tra le prime dieci. Ecco di quale parliamo.

Continua a leggere>>