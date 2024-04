Pagelle GP Spagna MotoGP 2024 | Bagnaia travalica il confine - Marquez è da Mondial - Bastianini no

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 aprile 2024)GPFrancesco, 10 e lode: è stato semplicemente sublime. Una vittoria da fenomeno, la più bella (per distacco) della carriera. Trionfa dopo essere scattato dalla settima posizione in griglia di partenza. Le sue intenzioni erano apparse subito chiare al primo giro, quando aveva piazzato un doppio sorpasso da stropicciarsi gli occhi nei confronti di Bezzecchi e Martin: irreale la staccata perentoria all’esterno. Successivamente ha messo il fiato sul collo a Martin, condizionando lo spagnolo e portandolo all’errore. Poi il duello che è già leggenda con Marc, a suon di sorpassi e sportellate, rischiando di cadere ad ogni curva. Ci sono dei giorni in cui uno sportivoilche divide i campioni dai ...