Europee | Meloni calza elmetto - ‘scrivete ' Giorgia' su sched - sinistra all' opposizione anche in Ue'

(Di domenica 28 aprile 2024) Pescara, 28 apr. (Adnkronos) - (dall'inviata Ileana Sciarra) - A Pescara, poco più di un mese fa, mimò il gesto di chil'. A distanza di un mese, sempre a Pescara,quell'lo indossa davvero, pronta a scendere in campo per le elezionidell'8 e 9 giugno, capolista in tutte le circoscrizioni. L'annuncio, atteso ma ormai diventato un ‘segreto di Pulcinella', arriva in chiusura di un intervento di ben 73 minuti, in cui la leader di Fdi puntella tutte le battaglie portate avanti in questi 18 mesi al governo del Paese. Seduti in prima fila i leader di centrodestra, tutti eccetto uno: Matteo Salvini, che si videocollega da via del Corso, con la figlia Mirta al suo fianco, gli ‘impegni improrogabili' che hanno fatto saltare la sua presenza a Pescara ...

Per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , il problema non esiste. E, anzi, come ha detto ieri non serve un Reddito di cittadinanza, ma le infrastrutture di cittadinanza. Eppure gli ultimi dati Istat dicono l’esatto opposto, con il nuovo record delle famiglie in Povertà assoluta registrato ... Continua a leggere>>

meloni oggi chiude kermesse di Fratelli d'Italia: pronta a corsa alle Europee - All'appuntamento nella centralissima Piazza Primo Maggio oggi non mancheranno tutti gli altri leader del centrodestra, a partire dall'altro vicepremier, Antonio Tajani, che nel pomeriggio approfitterà ...

Vannacci e le classi per disabili, Musumeci svicola e cita Carosone: “I candidati sono come i meloni e noi abbiamo avuto il melone migliore” - Vannacci e le classi per disabili, Musumeci svicola e cita Carosone: "I candidati sono come i meloni e noi abbiamo avuto il melone migliore" ...

L'esponente di Fratelli d'Italia il 25 aprile: "Non è previsto dichiararsi antifascista per far parte dei democratici" - Dopo le celebrazioni per il 25 aprile l'esponente della giunta di Fabio Giulivi si è lasciato andare in un lungo post su Facebook. Durante la cerimonia, infatti, ha sentito qualcuno che attacca ...

