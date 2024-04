Inter - la festa Scudetto LIVE | i due pullman a piccoli passi verso il Duomo FOTO e VIDEO

Il pullman dell'inter inizia il tour, i tifosi salutano i giocatori - Partiti i pullman scoperti che sono stati salutati da un incredibile bagno di folla all'esterno del Meazza. Entrambi i mezzi sono circodanti da un cordone di steward per questioni di sicurezza.

festa scudetto inter, al via la parata che si concluderà in piazza Duomo - Al triplice fischio finale della sfida vinta contro il Torino per 2-0, è partita ufficialmente la festa dell'inter per la vittoria del ventesimo scudetto, conquistato matematicamente una settimana fa ...

inter-Torino, moviola: l’arbitro sbaglia per colpa del Var, come se l’è cavata la terna rosa - Sul rigore niente da dire, l’arbitro ha visto bene: Thuram tocca il pallone e se lo allunga, Lovato lo colpisce. Penalty giusto”. In sostanza un solo errore di Ferrieri Caputi in inter-Torino prima ...

