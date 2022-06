Terremoto in Afghanistan: migliaia tra morti e feriti (Di mercoledì 22 giugno 2022) Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 5.9 nella serata di martedì ha colpito il sud-est dell’Afghanistan, al confine con il Pakistan: Questo è ciò che ha affermato alla BBC un funzionario del governo locale sottolineando che i feriti sono migliaia e i morti fin’ora ritrovati sarebbero già oltre i mille. Secondo l’Istituto geofisico degli Stati Uniti la scossa è stata registrata a 44 km a sudovest di Khost , a una profondità di 10 km. Il Centro Sismologico Euro Mediterraneo riporta che il Terremoto è stato avvertito in un raggio di oltre 500 km, non solo in Afghanistan e Pakistan ma anche in India. In molti hanno raccontato di aver avvertito il Terremoto nella capitale dell’Afghanistan, Kabul, così come nella capitale del ... Leggi su influencertoday (Di mercoledì 22 giugno 2022) Una forte scossa didi magnitudo 5.9 nella serata di martedì ha colpito il sud-est dell’, al confine con il Pakistan: Questo è ciò che ha affermato alla BBC un funzionario del governo locale sottolineando che isonoe ifin’ora ritrovati sarebbero già oltre i mille. Secondo l’Istituto geofisico degli Stati Uniti la scossa è stata registrata a 44 km a sudovest di Khost , a una profondità di 10 km. Il Centro Sismologico Euro Mediterraneo riporta che ilè stato avvertito in un raggio di oltre 500 km, non solo ine Pakistan ma anche in India. In molti hanno raccontato di aver avvertito ilnella capitale dell’, Kabul, così come nella capitale del ...

