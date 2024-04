Porto - André Villas-Boas è il nuovo presidente | battuto Jorge Pint - che guidava il club dal 1982

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 aprile 2024)è ildell’FC. L’ex tecnicoghese, che ha guidato ilnel 2010/2011, ha avuto la meglio nelle elezioni che si sono svolte nella giornata di sabato 27 aprile, in cui hanno votato i 26.700 soci.hao, cheildal lontano. Per il 46enne nativo proprio disi tratta di un importante risultato dopo mesi difficili, in cui è finito nel mirino di alcuni membri della tifoseria organizzata della società, finiti sotto inchiesta per atti vandalici ai danni della sua casa o tafferugli dopo l’ultima assemblea ...