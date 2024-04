Inzaghi - non solo il rinnovo | chiede un ‘patto’ all’Inter – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 aprile 2024) Dopo lo scudetto,avrà tempo e modo di definire ildi contratto con l’Inter per non iniziare la prossima stagione in scadenza. Tuttosport segnala però come non conteràl’aspetto economico, pur non essendoci dubbi sull’accordo. SI FIRMA – Da lunedì anche Simoneè nell’albo d’oro degli allenatori che hanno vinto uno scudetto. Il trionfo con l’Inter, conquistato nel derby col Milan, gli ha permesso di bissare la vittoria della Serie A ottenuta da calciatore con la Lazio nella stagione 1999-2000. In queste ultime cinque giornate, a partire da Inter-Torino, potrà dedicarsi a nuovi traguardi ma non. Perché – in parallelo – c’è da affrontare anche la questione contratto. Al momento,ha un’intesa con l’Inter fino al 30 giugno 2025: situazione che, se ...