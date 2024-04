LIVE MotoGP - GP Spagna 2024 in DIRETTA | è il momento del warm-up a Jerez

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Spagna 2024 di MotoGP. Alle 14.00 scatterà la gara ‘tradizionale’ del fine settimana di Jerez. Jorge Martin (Ducati Pramac) ha vinto ieri una Sprint Race costellata dalle cadute: qualora oggi riuscisse a fare il bis, allungherebbe ...

La MotoGP si prepara a correre il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del motomondiale 2024. A scattare dalla pole position sarà Marc Marquez della Gresini, seguito da Marco Bezzecchi e poi Jorge Martin. E’ proprio lo spagnolo della Prima Pramac che ieri ha ottenuto la vittoria nella gara ...

La MotoGP vola a Jerez per il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento della stagione 2024. Il fine settimana, in scena tra il 26 e il 28 di aprile, è gara di casa per molti dei piloti in pista, a partire dal leader del mondiale Jorge Martin, pilota della Ducati Prima Pramac. Non manca ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 11.32 Completano la top10 Morbidelli, Bastianini, Acosta, Vinales ed Espargarò. 11.31 Marquez ha preceduto Bezzecchi di 0.271 e Martin di 0.337. Seguono Binder, Di Giannantonio ed Alex Marquez. 7° Bagnaia a 1.189: partirà dunque in ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.31 FINISCE QUI! Come da pronostico, pole di Marc Marquez con la Ducati Gresini. In queste condizioni di asfalto viscido è il migliore, c’è poco da fare. 11.30 Bagnaia è sesto e non si migliorerà. Rischia di precipitare. 11.29 Bagnaia è sempre sesto, ma ...

