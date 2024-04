I sindacati sul caso Vannacci | Macché classi separate - mancano i docenti Nel 2023 toccato il record negativo di precari

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Altro che, i problemi nella scuola italiana per i ragazzi che hanno bisogno di un insegnante di sostegno sono altri, a partire dalla carenza dispecializzati a tempo indeterminato e la conseguente mancata stabilità che non permette una continuità didattica per gli alunni più fragili.Se le parole del generale, neocandidato leghista alle Europee, hanno innescato una ondata di commenti e indignazione, sono ia riordinare le priorità. Nessuna delle organizzazioni sindacali mette in discussione il modello italiano di inclusione che dal 1977 – ricorda la segretaria della Cisl Scuola Ivana Barbacci – ha abolito lespeciali. Del resto l’idea diè ormai presente solo in pochi Paesi in Europa. Secondo uno studio della ...