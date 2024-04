Jacobs c’è e corre al pari degli altri | impressionante nella progressione Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 28 aprile 2024) Ieri l’esordio stagionale dia Jacksonville, dove ormai si è stabilito per allenarsi lontano dalle distrazioni insieme a Rana Reider. Agli East Coast Relays, secondo tempo per l’italiano in 10?11. Dietro solo al fuoriclasse Andre De Grasse. Il Corriere delle Sera analizza la sua gara. L’esordio stagionale dicontiene molti aspetti positivi L’analisi del quotidiano: “L’analisi della corsa contiene qualche elemento negativo e moltipositivi. Il tempo di reazione non è stato rilevato. La prova è stata videoregistrata da angolazione infelice con un telefonino. Il filmato ci fornisce però molte informazioni: Marcell esce davvero male dai blocchi allo sparo, procede ingobbito nei primi 10 metri, è soltanto quarto a metà gara ma poi si distende con una bella, senza irrigidire le spalle, ...