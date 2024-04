Al via il G7 Ambiente in Piemonte | Le promesse dei grandi sulla riduzione delle emissioni? Già sfumate E l’Italia punta tutto sul nucleare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Il G7è il primo banco di prova dopo la Cop 28 di Dubai, ma nasconde diverse insidie, a iniziare dall’attenzione cheriserva al. Perché alla ministeriale Clima, Energia ea guida italiana, che si terrà dal 28 al 30 aprile a Venaria Reale (Torino), i Paesi dovranno dimostrare come interpretano gli impegni presi a Dubai e come intendono sostenere la propria transizione. Il gruppo dei Sette, però, arriva a questo apmento con una bocciatura: la ong internazionale Climate Analytics, con sede a Berlino, ha analizzato i piani didei Paesi del G7 e Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti non sono in traiettoria per raggiungere i target al 2030. A pochi giorni da ...