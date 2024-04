Qui Renate Ultime speranze col Trento

(Di domenica 28 aprile 2024) C’è ancora una residua speranza di acciuffare i playoff per ilma bisogna vincere ae sperare che le varie Virtus Verona, Pro Patria e AlbinoLeffe non facciano lo stesso nei rispettivi impegni. Visto il momento ancora tendente al nero non sappiamo in quanti ci credano in casa nerazzurra, ma è d’obbligo provarci anche perché se da una parte è vero che ilprima del ko dello scorso weekend col Vicenza non perdeva da nove turni, bisogna anche dire che nella prima parte del girone di ritorno i padroni di casa al Briamasco hanno perso tre volte e in generale il cammino davanti ai propri tifosi non è così esaltante. Ma dall’altra parte c’è unche pare avere esaurito da tempo energie fisiche e nervose e che la salvezza raggiunta con un turno d’anticipo sabato scorso perdendo di nuovo e ...

Ecco le informazioni inerenti alla data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Trento-Renate , match valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . La formazione trentina si sta giocando la possibilità di accedere ai playoff e per questo motivo ha ... Continua a leggere>>

Alle 16:30 di oggi, domenica 28 aprile, Trento e Renate scenderanno in campo in occasione della trentottesima giornata del girone A di Serie C 2023 / 2024 . Tempo di verdetti in questo ultimo turno di stagione regolare. Una sfida decisiva in chiave playoff quella tra Trento e Renate. Al momento i ... Continua a leggere>>

LIVE – trento-renate, Serie C 2023/2024 (DIRETTA) - Alle 16:30 di oggi, domenica 28 aprile, trento e renate scenderanno in campo in occasione della trentottesima giornata del girone A di Serie C 2023/2024. Tempo di verdetti in questo ultimo turno di ...

Continua a leggere>>

Mister Baldini convoca 23 giocatori per la gara col renate - Per i gialloblù la sfida contro i lombardi sarà decisiva per l’eventuale accesso ai playoff – Baldini: «Venite allo stadio. Conquistiamo il traguardo tutti insieme» Per la squadra guidata da Francesco ...

Continua a leggere>>

Domenica 28 aprile, qualche idea per il tempo libero in Trentino - Le attività del trento Film Festival, una storia di design e velocità al Mart, festa di primavera a Mori, bonsai ad Arco e tanto sport ...

Continua a leggere>>