Calcio a 5 serie a2 I play-off partono male per l’OR | a Potenza Picena ne prende tre

(Di domenica 28 aprile 2024)3 OR REGGIO EMILIA 1 KAPPABI: Luciani, Diiorio, Nunzi, Pereira, Nikinha, Carnevali, Babucci, Rossi, Gomez, Belleggia, Tinteanu, Sgolastra. All. Moro. OR REGGIO EMILIA: Di Giorno, Edinho, Halitjaha V., Arduini, Canale, Ruggiero, Miele Panico, Guennounna, Halitjaha F., Aquilini, Mazzariol. All. Margini. Arbitri: Quartaronello di Messina e Coviello di Pisa (Crono: Errico di Ancona). Reti: st 0’57 Nunzi (K), 2’18’’ Mazzariol (OR), 10’12’’ Gomez (K), 19’36’’ Pereira (K). Note: ammoniti Balleggia, Arduini, Guennounna. Stop esterno perReggio Emilia nell’andata del primo turno deioff diA2. Edinho e compagni cadono 3-1 ae dovranno ribaltare il punteggio nella gara ...