Neil Gaiman sta sviluppando con Graphic India per il film animato Cinnamon

Lo scrittore Neil Gaiman sarà impegnato prossimamente come sceneggiatore e produttore del nuovo film animato Cinnamon, prodotto da Graphic India. Neil Gaiman collaborerà con Graphic India per realizzare il film animato, che verrà girato in lingua inglese, intitolato Cinnamon. Alla regia sarà ...

L'autore ha svelato ai fan quando inizieranno i lavori sulla terza stagione già confermata Dopo la conferma del rinnovo di Good Omens per una terza e ultima stagione, non abbiamo avuto altre notizie in merito, così Neil Gaiman ha provveduto a fornire un piccolo aggiornamento per rassicurare i fan. ...

La serie tratta da Gaiman sarà in qualche modo collegata all'altra serie Netflix tratta dall'autore britannico anche se non in maniera esplicita L'universo Sandman di Netflix si espanderà con Dead Boy Detectives, una nuova serie in arrivo sulla piattaforma il mese prossimo e a quanto pare i ...

Il celebre fumettista e scrittore era stato ingaggiato per una serie animata su Thor prima ancora del debutto del MCU Poco prima che Chris Hemsworth esordisse nei panni di Thor nel Marvel Cinematic Universe, il personaggio avrebbe dovuto fare il suo debutto nel franchise in una serie animata. ...

