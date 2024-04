I colori dell’emergenza Regione in zona gialla cinque province in rosso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 aprile 2024)lombarde darossa in termini di incidenza degli infortuni mortali sugli occupati e di rischio di morire sul lavoro. Si tratta di Monza Brianza, Brescia, Cremona, Mantova e Varese, che si trovano rispettivamente al 21°, 22°, 24°, 30° e 31° posto sul totale delleitaliane, secondo l’elaborazione fatta dall’Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente Vega Engineering (su dati Inail aggiornati al 29 febbraio) e pubblicati in vista della Giornata internazionale per la sicurezza sul lavoro di oggi. Togliendo i casi degli infortuni in itinere, Brescia è al primo posto per valore assoluto con 6 tra le 33rosse, colore che, nella zonizzazione fatta da Vega Engineering, significa che l’incidenza in provincia è superiore a 1,25 volte quella media nazionale. In ...