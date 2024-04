Amici 23 - le prime parole di Sofia Cagnetti dopo l’eliminazione dal talent

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 28 aprile 2024) Ieri sera è andata in onda sesta puntata del serale della ventitreesima edizione didi Maria De Filippi, il fortunatoshow di Canale 5. Al termine della puntata, l’allieva, membro della squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, è stata eliminata. Ecco ledella ballerinada23: Sono felicissima del fatto che ho avuto l’opportunità di potermela vivere tutta per bene, appieno. Non voglio uscire triste, voglio uscire felice perché comunque sono fiera di tutto quello che ho fatto quest’anno. Di tutta l’esperienza che ho fatto e che ho avuto l’opportunità di fare, che non è scontato. Pensavo fosse molto più facile perché visto da casa è un programma. E’ una cosa ...