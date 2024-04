Impianto rifiuti Pace fatta Comune-gestore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 aprile 2024) Ilnon pagherà più la tariffa di smaltimento e conferimento del verde pubblico e della frazione organica deifino a fine 2028: è una delle voci messe nero su bianco nella ““ stipulata con Eal nel contesto del braccio di ferro che prosegue da anni. L’accordo transattivo è stato di fatto concretizzato in una delle ultime sedute di Giunta. La fine del contenzioso, oltre alla gratuità della tariffa, porterà nelle casse comunali, circa 224mila euro. La contrapposizione tra ile ildell’diera scaturita in quanto la struttura era nata per il trattamento annuo 30 mila tonnellate di pattume, di cui 18mila costituite da frazione organica (Forsu). Nel 1999, le parti si accordarono per il pagamento di un corrispettivo in denaro ...