Conferme e novità del ddl IA secondo la prof Finocchiaro UniBo

(Di domenica 28 aprile 2024) Questa settimana il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge sull’intelligenza artificiale, che reca scelte importanti sugli investimenti e sulla formazione, ambiti cruciali per lo sviluppo dell’IA. La sintesi che segue riguarda le disposizioni più strettamente giuridiche, dal momento che il ddl anticipa alcune disposizioni dell’AI Act e detta alcune norme negli spazi di competenza del legislatore nazionale. Come si sa, infatti, la cornice è dettata dal Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, approvato in marzo, ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il Regolamento europeo sarà pienamente applicabile solo nel 2026, benché alcune disposizioni saranno applicabili prima di quella data. Dunque, l’Italia anticipa la sua applicazione e integra con alcune disposizioni relative a specifici settori. Nel testo normativo ci sono, innanzitutto, molte ...