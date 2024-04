Quanto vale il mercato online dei vestiti usati? Parlano gli influencer

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 28 aprile 2024) Ogni volta che osserviamo le immagini degli oceani invasi dai rifiuti e le periferie delle nostre città invase delle montagne di scarti, il sentimento che proviamo è quello di un forte disgusto unito ad un senso di impotenza. D’altronde, tutti siamo consapevoli che la lotta al cambiamento climatico e alla salvaguardia ambientale passa anche dal riutilizzo dei prodotti di scarto che produciamo ogni giorno attraverso le nostra attività quotidiane. Il problema è che, fino ad oggi, l’Occidente non è ancora riuscito a diminuire il volume complessivo di merce non riciclata. In questo senso, una delle pratiche più utili ed efficaci per ridurre il quantitativo di rifiuti immesso nell’ambiente riguarda la vendita dei. Una pratica, quella del second-hand clothing (un’espressione tradotta dall’inglese con “vestirsi con abiti di seconda mano”), che ...