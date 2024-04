(Di domenica 28 aprile 2024) Un nome nuovo nell’albo d’oro del DP World Tour, il sesto giapponese della storia. Yuto Katsuragawa trionfa in casa ele mani sul trofeo del, dopo una seconda parte dell’ultimo giro da autentico mattatore. Punteggio finale di -17 per il torneo, con il nipponico che ha staccato la concorrenza nella fasi centrali delle. Si deve accontentare del secondo posto Sebastian Soderberg, mentre chi era in testa dopo 54 buche si è quasi da subito chiamato fuori. Per Katsuragawa una domenica a dir poco eccezionale, che probabilmente gli cambierà la vita. Il nipponico, sconosciuto al grande pubblico,a segno un roboante 63 (-7) finale fatto di sette birdie e nessun bogey. Il giapponese cambia radicalmente marcia una al giro di boa, ...

Golf, Katsurogawa mette le marce alte nelle seconde nove e si prende l’ISPS handa Championship - Un nome nuovo nell’albo d’oro del DP World Tour, il sesto giapponese della storia. Yuto Katsuragawa trionfa in casa e mette le mani sul trofeo dell’ISPS handa Championship, dopo una seconda parte dell ...

Continua a leggere>>

Honda, super promo per l’amatissimo modello: senza interessi e pagamento diluito - La Honda vi mette a disposizione una grande offerta, in modo da poter avere a prezzo scontato uno dei modelli di punta. La primavera del 2024 è ricca di La Honda vi mette a disposizione una grande off ...

Continua a leggere>>

Dp World Tour, Laporta e Celli 19/i in Giappone - Procede a rilento, in Giappone, l'ISPS handa Championship. Dopo il primo, anche il secondo round è stato sospeso anzitempo per l'arrivo dell'oscurità. (ANSA) ...

Continua a leggere>>