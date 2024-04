BASKET DR1 Artusiana sconfitta - addio alle ambizioni

Arrivati a metà del girone del girone di ritorno, nel campionato di Divisione Regionale 1 le gare iniziano a farsi importanti. Stasera alle 21.15, un’ Artusiana Forlimpopoli ormai in crisi nera (un solo successo nelle ultime 9 gare giocate, 4 le sconfitte consecutive) ospita Castel San Pietro per ... Continua a leggere>>

Non si interrompe il momento negativo del L’Artusiana Forlimpopoli, che incappa nella quarta sconfitta consecutiva sul campo di Massalombarda per 77-70 (parziali 16-18; 37-43; 62-53) al termine di un match dai due volti. Dopo un primo quarto all’insegna dell’equilibrio, Forlimpopoli prova la fuga ... Continua a leggere>>

Arriva un altro ko per l’Artusiana Forlimpopoli, che cade nettamente per 51-71 (11-18; 28-34; 36-50) contro Bianconeriba Baricella, aprendo così una miniCrisi. Fin dal primo quarto sono i bolognesi a portarsi in vantaggio, guidati da Tugnoli, mentre i padroni di casa non riescono mai a mettere il ...

Continua a leggere>>