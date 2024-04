L’ammissione di Sinner sul proprio corpo | A 20 anni ho dovuto accettare che non avevo il fisico da ventenne

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 aprile 2024) Jha debuttato alla grande nel Masters 1000 di Madrid, lasciando appena tre game nel derby a Lorenzo Sonego: ai sedicesimi di finale troverà il russo Pavel Kotov e di fronte ha un buon tabellone per fare un bel po’ di strada anche nella capitale spagnola, per prepararsi al meglio verso Roma e Roland Garros. L’altoatesino è tornato in conferenza stampa sul suoe sullo sviluppo avuto negli ultimi: “Adesso passo più tempo in palestra che sul campo. Ogniè diverso. Io per esempio devo essere forte e stabile. Se sono arrivato a vincere uno Slam, una delle ragioni èla mia crescita fisica. A vent’nonildi une l’ho...