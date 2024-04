Ricomincio da qui Uomini e Donne - Ida Platano ha deciso di far parlare i fatti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 28 aprile 2024), cresce l’attesa del pubblico per conoscere quali saranno gli sviluppi del trono di Ida. La 43enne di Brescia è ancora divisa tra due scelte: da una parte Mario Cusitore e dall’altra Pierpaolo Siano. Il trono di Ida è sicuramente uno dei più turbolenti visti nella trasmissione di Maria De Filippi a causa delle numerose segnalazioni che hanno riguardato i corteggiatori, in particolare Mario. Ad ogni puntata nuovi colpi di scena, per questo c’è tanta curiosità di conoscere quale sarà la scelta di Ida. Nelle ultime puntate era scoppiato un nuovo caso con la centro Mario Cusitore. A tenere banco una nuova segnalazione: lo speaker radiofonico sarebbe stato avvistato in un B&B di Napoli insieme a una misteriosa donna bionda. Lui si è difeso spiegando che si tratta solo di una amica della sua comitiva e che tre i ...